DARMSTADT (dpa-AFX) - Der US-Technologieinvestor Silver Lake hat sich mit seinem Übernahmeangebot die Mehrheit an der Darmstädter Software AG gesichert. Insgesamt seien über 63 Prozent der Aktien angedient worden, teilten die Amerikaner am späten Donnerstagabend mit. Voraussichtlich noch bis zum 17. Juli können weitere Papiere angeboten werden. Silver Lake bekräftigte, keinen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag abschließen zu wollen. Die im MDax notierte Software AG soll aber so schnell wie möglich von der Börse genommen werden.

Vorausgegangen war ein Tauziehen zwischen Silver Lake und dem Finanzinvestor Bain Capital. Das zu dem konkurrierenden Finanzinvestor gehörende Portfoliounternehmen Rocket Software hatte schließlich die Bemühungen um eine Fusion mit den Darmstädtern aufgegeben und eine Vereinbarung über den Verkauf seiner Beteiligung an der Software AG von gut zehn Prozent an Silver Lake geschlossen.

Ausschlaggebend für den Erfolg von Silver Lake war die Unterstützung des bisherigen Großaktionärs, der Software-AG-Stiftung. Diese hatte sich früh mit Silver Lake geeinigt und gut ein Viertel der Anteile an der Software AG an die Amerikaner verkauft. Nach Darstellung von Silver Lake konnte die Stiftung auch nicht mehr von dem geschlossenen Kaufvertrag zurücktreten.

Auch Vorstand und Aufsichtsrat der Software AG hatten von Beginn an für die Offerte Silver Lakes geworben. Vorstandschef Sanjay Brahmawar will mit Silver Lake den teuren Umbau des Geschäftsmodells hin zu Abonnementerlösen weiter forcieren, er bezeichnete den Investor dafür öffentlich als "idealen Partner". Vor über einem Jahr war Silver Lake über eine Wandelanleihe eingestiegen, seitdem sitzen auch zwei Vertreter im Aufsichtsrat, darunter dessen Vorsitzender Christian Lucas.

Allerdings zwang der Konkurrent Bain den siegreichen Investor zu einigen Zugeständnissen. So hatte Silver Lake zunächst nur 30 Euro je Aktie geboten. Nach der Gegenofferte wurde der Preis auf 32 Euro erhöht - was die Software AG insgesamt mit knapp 2,4 Milliarden Euro bewertet. Zuletzt hatte Silver Lake die Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus eine Aktie gestrichen und damit klargemacht, trotz des zunächst geringen Zuspruchs von Aktionären nicht klein beigeben zu wollen.

Auf der Hauptversammlung der Software AG im Mai war das Management des Unternehmens für sein Verhalten im Angebotspoker von Aktionären hart angegangen worden. Zuvor hatten mehrere große Investoren das Festhalten der Unternehmensführung an dem Angebot von Silver Lake scharf kritisiert. Rocket Internet wäre eigenen Angaben zufolge bereit gewesen, bei Unterstützung durch das Unternehmen und den konkurrierenden Investor 36 Euro je Aktie zu zahlen.

Einen eigenen Verkaufsprozess mit der Sondierung mehrerer Gebote hatte der Vorstand nicht in die Wege geleitet, wie Brahmawar eingeräumt hatte. Die Stiftung ließ aber mitteilen, sich vor der Entscheidung für Silver Lake als Partner mit mehreren Interessenten befasst zu haben. Bereits im Herbst 2021 hatten Spekulationen die Runde gemacht, dass die Software AG zum Verkauf steht.

Die Software AG steht geschäftlich auf wackligen Füßen. Eigentlich will der Konzern als Anbieter von Integrationssoftware, die mehrere IT-Systeme in Unternehmen und Behörden miteinander verzahnen kann, in großem Stil von der Digitalisierung profitieren. Echtes Wachstum wie in der Softwarebranche üblich blieb aber über Jahre aus.

Brahmawar war 2018 geholt worden, um das Unternehmen wieder in die Spur zu bringen. Erst 2022 gelang aber ein deutlicherer Umsatzzuwachs. Die Umstellung auf Abonnements soll weiter Schwung geben. Jedoch gestaltet sich der Umbaukurs teurer als zunächst gedacht.

Der Aktienkurs dümpelte vor Bekanntwerden des Silver-Lake-Angebots um die 20 Euro. Zu Brahmawars Amtsantritt Anfang August 2018 waren es noch um die 40 Euro. An diesem Freitag lag der Kurs nach Handelsbeginn mit 31,76 Euro knapp unter dem Angebot von 32 Euro./men/he/nas/jha/