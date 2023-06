Die Aktie von Siemens Energy hat in jüngster Zeit erhebliche Wertverluste verzeichnet. Die US-amerikanische Bank J.P. Morgan sieht jedoch weiterhin ein beträchtliches Potenzial für Anleger in diesem Bereich. Trotz einer Herabstufung des Kursziels auf 23 Euro vor Bekanntgabe der Quartalszahlen hält die Bank an ihrer "Overweight"-Einschätzung fest. Akash Gupta, Analyst bei J.P.Morgan, hat das Bewertungsmodell für ...

