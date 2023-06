Pfäffikon/Schweiz (ots) -Die European Marketing Distribution (EMD) meldet eine neue und bedeutende Partnerschaft: Mit dem belgischen Top-Einzelhändler Colruyt Groupwurde ein Abkommen zur gemeinsamen internationalen Beschaffung von Eigenmarkenprodukten unterzeichnet. Die Colruyt-Gruppe, ein erfolgreiches Familienunternehmen, ist mit ihren Lebensmittelvertriebskanälen nicht nur in Belgien, sondern auch in Frankreich und Luxemburg aktiv. Im Geschäftsjahr 2022/23 (1. April bis 31. März) hat der neue EMD-Kooperationspartner einen konzernweiten Umsatz von weit über 10 Milliarden Euro erzielt.Philippe Gruyters, Managing Director bei der European Marketing Distribution AG, freut sich auf die Zusammenarbeit mit der Colruyt-Gruppe im Bereich Private Label Joint Sourcing. Und unterstreicht, wie gut das Unternehmen mit Hauptsitz in Halle (bei Brüssel, Belgien) ins europäische und globale Netzwerk der EMD passt: "Die Colruyt-Gruppe gehört zu den kundenorientiertesten und innovativsten Einzelhändlern mit einem bereits starken Eigenmarkenangebot. Genau das ist eine hervorragende Voraussetzung für die jetzt beginnende Zusammenarbeit mit der EMD-Allianz, die sich ihrerseits insbesondere auf die Beschaffung von nachfragestarken Eigenmarken konzentriert."Die börsennotierte Colruyt-Gruppe erwirtschaftet 80 Prozent des Konzernumsatzes im Lebensmitteleinzelhandel. Im belgischen Heimatmarkt ist das Unternehmen mit seinen Vertriebsmarken Colruyt Lowest Prices, Collect&Go, Okay, Bio-Planet, Spar Colruyt Group, Solucious und Cru der beliebteste Lebensmittelhändler des Landes. Allein im Bereich des Lebensmitteleinzelhandels verfügt die Colruyt-Gruppe über mehr als 450 integrierte Geschäfte in Belgien, 95 in Frankreich und 6 in Luxemburg. Darüber hinaus beliefert die Colruyt-Gruppe über tausend unabhängige Geschäfte und professionelle Kunden in Belgien und Frankreich.Auch Geert Roels, Chief ProcurementOfficer der Colruyt-Gruppe, hebt die Vorteile der Zusammenarbeit mit der European Marketing Distribution hervor: "Auf die Partnerschaft mit den vielen renommierten Handelskollegen bei der EMD freuen wir uns sehr. Dieses Netzwerk genießt unter den internationalen Handelsallianzen einen hervorragenden Ruf.Die EMD ist bekannt für die gemeinsame Beschaffung von hochwertigen und nachhaltig produzierten Eigenmarken, von denen nun auch die Kunden in allen Vertriebsregionen der Colruyt-Gruppe profitieren".Bei der Zusammenarbeit von der EMD mit der Colruyt-Gruppe handelt es sich um eine Partnerschaft, die sich ausschließlich auf Private Label bezieht. Es handelt sich weder um eine Mitgliedschaft noch um eine assoziierte Mitgliedschaft. Die Colruyt-Gruppe setzt ihre Mitgliedschaft in der Agecore-Allianz sowohl für Markenprodukte als auch für Handelsmarken fort.Neuer Superunie-CEO Boudewijn van den Brand als Nachfolger von Dick Roozen in den EMD-Verwaltungsrat gewählt/Johan Neuman von Dagab/Axfood für weitere zwei Jahre als Vorsitzender des Verwaltungsrats bestätigtDie EMD gibt darüber hinaus Neuigkeiten zu ihrem internen Führungsgremium bekannt: Auf der jüngsten Aktionärsversammlung in Mailand wurde Dick Roozen, langjähriger CEO des niederländischen Einzelhändlers und EMD-Mitglieds Superunie, vom EMD-Verwaltungsrat herzlich verabschiedet. Der neue CEO von Superunie, Boudewijn van den Brand, wurde einstimmig zu seinem Nachfolger in diesem Gremium gewählt. Präsident des Verwaltungsrats ist der Schwede Johan Neuman vom EMD-Mitglied Dagab/Axfood, der auf der Aktionärsversammlung für zwei weitere Jahre in seinem Amt bestätigt wurde.Über die EMD:Die European Marketing Distribution AG mit Hauptsitz in Pfäffikon, Schweiz, ist seit 1989 in der Konsumgüterindustrie als effizienter und leistungsstarker Partner für Fast Moving Consumer Goods (FMCG) bekannt. Sie entwickelt und beschafft insbesondere hocheffiziente und nachhaltig produzierte Eigenmarkenkonzepte zum Vorteil der Konsumenten in mittlerweile 21 Ländern. Die EMD-Zentrale unterstützt und realisiert auch globale Partnerschaften im Bereich der On-Top-Vereinbarungen mit den größten Markenherstellern. Ohne die Colruyt-Gruppe repräsentieren die EMD-Mitgliedsunternehmen in Europa und Ozeanien derzeit einen Außenumsatz von über 225 Milliarden Euro.Die Mitgliedsunternehmen der European Marketing Distribution (EMD) sind auf den folgenden Märkten aktiv:Australien: Woolworths Niederlande: C.I.V Superunie B.A.Österreich: MARKANT Österreich GmbH Norwegen: Unil/NorgesGruppen ASBulgarien: Kaufland Polen: KauflandKroatien: Kaufland Portugal: EuromadiPortTschechische Republik: MARKANT Rumänien: KauflandDänemark: Dagrofa a/s Schweden: Dagab/AxfoodDeutschland: MARKANT Schweiz: MARKANTItalien: ESD Italia S.r.l. Slowakei: MARKANTNeuseeland: Countdown (Woolworths) Spanien: EuromadiDie EMD unterhält ab sofort auch die Partnerschaft mit der Colruyt-Gruppe zur internationalen Beschaffung von Eigenmarkenprodukten. Der belgische Top-Einzelhändler Colruyt Group ist nicht nur in seinem Heimatland, sondern auch in Frankreich und Luxemburg aktiv.Über die Colruyt-Gruppe:Die Colruyt Gruppe ist in Belgien, Frankreich und Luxemburg im Food- und Non-Food-Vertrieb mit mehr als 700 eigenen und über 580 angeschlossenen Geschäften tätig. In Belgien gehören dazu Colruyt Lowest Prices, Okay, Bio-Planet, Cru, Dreamland, Dreambaby, Bike Republic, Zeb, PointCarré, The Fashion Store und die angeschlossenen Geschäfte Spar und PointCarré. In Frankreich gibt es neben den Colruyt-Märkten und den DATS 24-Tankstellen auch die angeschlossenen Coccinelle-, Coccimarket-, Panier Sympa- und PointCarré-Märkte. Jims betreibt Fitnessclubs in Belgien und Luxemburg. Newpharma ist die belgische Online-Apotheke der Colruyt-Gruppe. Solucious und Culinoa liefern Gastronomie- und Einzelhandelsprodukte an professionelle Kunden in Belgien (Krankenhäuser, KMUs, Gastgewerbe, etc.). Die Aktivitäten der Colruyt-Gruppe umfassen auch Druck- und Dokumentenmanagementlösungen (Symeta Hybrid) und, bis Juni 2023, die Energieversorgung durch DATS 24 in Belgien (Brennstoffe, Erdgas und grüne Energie). Die Gruppe beschäftigt mehr als 33.000 Mitarbeiter und verzeichnete 2022/23 einen Umsatz von 10,8 Mrd. EUR. Etn. Fr. Colruyt NV ist an der Euronext Brüssel (COLR) unter dem ISIN-Code BE0974256852 notiert.Für weitere Informationen:Donati & RosmanithBetter CommunicationsUwe RosmanithTriq ir-Rumani, 3Xlendi, XLN1431MaltaTelefon: +49 171 9706644rosmanith@bettercommunications.mtPressestelle Colruyt GruppeTelefon: +32 (0)473 92 45 10press@colruytgroup.comOriginal-Content von: EMD - European Marketing Distribution, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100059175/100908970