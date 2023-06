Damit die Aktien der Chemieproduzenten Covestro, Lanxess und Evonik wieder nachhaltig Schwung aufnehmen können, benötigen die konjunkturabhängigen Firmen natürlich in erster Linie Rückenwind in Form einer wieder besser florierenden Weltwirtschaft. Diesbezüglich macht eine Meldung aus den USA durchaus Mut.So ist die US-Wirtschaft stärker in das Jahr gestartet als bisher bekannt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im ersten Quartal zum Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet um 2,0 Prozent, wie das ...

