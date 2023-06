FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für H&M nach Quartalszahlen von 160 auf 200 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kosteneffizienz der Modekette sei besser als von ihm erwartet, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Frage sei nun aber, wie sich das währungsbereinigte Wachstum in einem härteren Marktumfeld entwickle./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2023 / 06:42 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270

