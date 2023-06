Mit drei italienischen Wissenschaftlern an Bord hat Richard Bransons Weltraumunternehmen Virgin Galactic seinen kommerziellen Flugbetrieb ins All aufgenommen. Das Raumflugzeug VSS Unity startete am Donnerstag gemeinsam mit seinem Mutterflugzeug VMS Eve von einem Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat New Mexico. In einer Höhe von etwa 14 Kilometern dockte VSS Unity von VMS Eve ab und startete einen kurzen Allflug. Danach landete die VSS Unity zurück auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...