FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Nordex mit "Buy" und einem Kursziel von 17 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Geschäft mit Windturbinen an Land sehe überzeugend aus, da Nordex in den meisten Schlüsselregionen gut positioniert sei und in letzter Zeit beeindruckende Anteilsgewinne verzeichnet habe, schrieb Analyst John Kim in einer am Freitag vorliegenden Studie. Noch verkenne der Markt das Margenpotenzial, den nachlassenden Kostendruck, den Abbau des margenschwachen Auftragsbestands und das niedrigere Risikoprofil beziehungsweise die verbesserte Bilanz des Unternehmens./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2023 / 04:01 / GMT

DE000A0D6554