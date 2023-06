Zürich (ots) -Die Sozialpartner der Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie haben nach konstruktiven Gesprächen entschieden, den bisher gültigen Gesamtarbeitsvertrag bis zum 30. Juni 2028 weiterzuführen. Das Verhandlungsergebnis beweist, dass der MEM-GAV nach wie vor ein zeitgemässes und ausgewogenes Vertragswerk darstellt.Seit Februar 2023 hatten der ASM (Swissmem) mit den Angestelltenverbänden Angestellte Schweiz und Kaufmännischer Verband sowie den Gewerkschaften Unia und Syna über die Erneuerung des Gesamtarbeitsvertrages (GAV) der Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM-Industrie) verhandelt. Nach konstruktiven Gesprächen haben sich die Vertragsparteien des GAVs geeinigt, den bisherigen Vertrag zu aktualisieren bzw. weiterzuführen. Die Laufzeit des aktualisierten GAVs beträgt fünf Jahre und endet am 30. Juni 2028. Dem MEM-GAV sind knapp 100'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in rund 530 Unternehmen unterstellt.Das Verhandlungsergebnis zeigt, dass der bisherige MEM-GAV weiterhin zeitgemäss und ausgewogen ist. Mit den modernen, weit über das gesetzliche Minimum hinausgehenden Anstellungsbedingungen stützt der GAV die Attraktivität einer Branche, deren Unternehmen ihre Produkte dank Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit im harten globalen Wettbewerb weltweit erfolgreich absetzen können. Der GAV verankert weiterhin die absolute Friedenspflicht, ein seit Jahrzehnten nie in Frage gestellter, wichtiger Vorteil für Tätigkeiten am Standort Schweiz.Swissmem Direktor Stefan Brupbacher sagt: "Ich bin zufrieden, dass wir uns mit den Sozialpartnern auf eine Weiterführung des bestehenden GAVs einigen konnten. Der hohe Standard der Arbeitsbedingungen in unserer Branche bleibt damit erhalten. Zudem beweist die konstruktive Art und Weise der Verhandlungen, dass die Sozialpartnerschaft in unserer Branche funktioniert."Weitere Auskünfte erteilen:Ivo Zimmermann, Leiter KommunikationTel. +41 44 384 48 50 / Mobile +41 79 580 04 84E-Mail i.zimmermann@swissmem.chKareen Vaisbrot, Mitglied der GeschäftsleitungTel. + 41 384 42 03/ Mobile +41 79 220 52 18E-Mail k.vaisbrot@swissmem.chOriginal-Content von: Swissmem, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100053245/100908977