Rotkreuz (ots) -Die Mobility Genossenschaft geht eine Partnerschaft mit anderen Sharing-Unternehmen ein. Dadurch erhalten Kundinnen und Kunden der Carsharing-Pionierin Vergünstigungen auf die Nutzung von Cargobikes, Fahrräder, Camper-Vans - und geteilte Büros.Die geteilte Mobilität (Sharingmobilität) wird ab sofort noch attraktiver. Denn die Mobility Genossenschaft ist eine Kooperation mit mehreren anderen Sharing-Unternehmen eingegangen und kann der eigenen Kundschaft ab sofort Vergünstigungen anbieten. Getreu dem Motto "Wer teilt, hat mehr", profitieren sowohl Mobility-Genossenschafter:innen (MobilityMEMBER) als auch Nutzende von MobilityPLUS von Rabatten auf die Miete bei carvelo (eCargobike-Sharing), PubliBike (Bikesharing), und VanVan (Camper-Vans). "Durch die Partnerschaften können wir unserer Carsharing-Community auch andere Aspekte der geteilten Mobilität schmackhaft machen, was ganz im Sinne unserer Nachhaltigkeitsbestrebungen ist", sagt René Merkli Productmanager Partners & Integrations bei Mobility. Und er ergänzt: "Shared Mobility ist ein sinnvolles Mittel, um Umweltbelastungen zu reduzieren, Platz zu sparen und Ressourcen zu schonen."Neben den drei Unternehmen aus dem Verkehr geht Mobility eine Kooperation mit der International Workplace Group IWG ein. Dadurch erhalten die Kundinnen und Kunden Vorteilskonditionen bei der Buchung von Coworking Plätzen und Büros in der ganzen Schweiz. Statt Verkehrsmittel werden Arbeitsflächen geteilt.Partnerschaften als ErfolgsmittelPartnerschaften spielen bei der Mobility Genossenschaft seit der Gründung 1997 eine wichtige Rolle. Langjährige Verbindungen bestehen unter anderem mit der Migros - und natürlich den SBB. Seit letztem Jahr gibt es zudem eine Partnerschaft mit der Raiffeisen-Genossenschaft, vor deren Banken immer häufiger ein Mobility-E-Auto steht. Darüber hinaus werden unter anderem Kooperationen mit Hertz (Autovermietung), Citiz (Carsharing in Frankreich) oder dem Zürcher Verkehrsverbund ZVV gepflegt.ÜBER MOBILITYMobility ist das marktführende Schweizer Carsharing-Unternehmen. Die Genossenschaft bietet ihren 261'000 Kundinnen und Kunden 2'960 Fahrzeuge verschiedenster Kategorien an 1'570 Standorten an. Das Carsharing-System funktioniert dank modernster Technik einfach, preiswert, vollautomatisch und auf starker nachhaltiger Basis. Carsharing als Teil der kombinierten Mobilität spart Platz, verringert den Verkehr und entlastet die Umwelt. So ersetzt ein Mobility-Auto 11 Privatfahrzeuge.