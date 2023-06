Hamburg/Madrid (ots) -Openbank, die 100 % digitale Bank der Santander-Gruppe, erhöht die Tagesgeldzinsen für Neukunden: Ab sofort erhalten diese während der ersten sechs Monate 3,7 % Jahreszins für Einlagen bis 1.000.000 Euro auf ihr Willkommens-Tagesgeldkonto. Diese Konditionen sind aktuell die besten für Tagesgeldeinlagen auf dem deutschen Markt.Ab dem siebten Monat wird das Konto automatisch in das reguläre Open Tagesgeldkonto umgewandelt. Hier bekommen Kunden ab dem 5. Juli für Einlagensummen ohne Höchstgrenze Zinsen von 3 % p.a. Voraussetzung ist, dass sie monatlich eine Zahlung in Höhe von mindestens 600 EUR (Gehalt, Rente oder Überweisung) auf ihr Openbank Girokonto erhalten oder sie mindestens drei Rechnungen in einem monatlichen oder zweimonatlichen Rhythmus per Lastschriftverfahren bezahlen. Andernfalls liegt der Jahreszins des Open Tagesgeldkontos bei 1 % p.a.Mit diesen neuen Angeboten reagiert Openbank auf die große Nachfrage deutscher Kunden und unterstreicht damit ihr Ziel, die attraktivsten Renditen für Tagesgeldkonten hierzulande anzubieten.Weitere Informationen auf www.openbank.de.Pressekontakt:public imaging GmbHHenning Mönster / Isabella von KöckritzTel.: +49 (0)40 401999-156 / -22E-Mail: openbank@publicimaging.deOriginal-Content von: Openbank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150045/5547109