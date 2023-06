"Vorsprung durch Technik" - davon ist bei Audi wenig zu sehen. Mit zwei Elektroautomodellen hinkt die Marke der Konkurrenz meilenweit hinterher. Zudem tobten in der Führungsetage interne Konflikte, wie das "Manager Magazin" berichtete. VW-Chef Oliver Blume zog jetzt die Reißleine: Audi-Chef Markus Duesmann muss gehen.Klare Ziele formulieren und diese schnell in die Tat umsetzen - das hatte sich Oliver Blume bei seinem Amtseintritt vorgenommen. Und er hält, was er verspricht. Nach nur dreieinhalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...