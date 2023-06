DJ Finanzwende: Klima-Selbstverpflichtung des Finanzsektors unzureichend

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Drei Jahre nach dem Start bleibt die sogenannte Klima-Selbstverpflichtung mehrerer deutscher Banken nach eine Auswertung der Bürgerbewegung Finanzwende weit hinter den selbst gesteckten Zielen zurück. Die Umsetzung der Selbstverpflichtung erfülle nicht den eigenen Anspruch, das Geschäft der beteiligten Banken an den Zielen des Pariser Klimaabkommens auszurichten, so die Analyse der im Rahmen der Selbstverpflichtung bisher veröffentlichten Fortschritte und Ziele. "Die Selbstverpflichtung ist in dieser Form nur ein grünes Lippenbekenntnis, das sich nicht überprüfen lässt", sagte Finanzwende-Expertin Magdalena Senn. "Verbindliche gemeinsame Ziele und deren ausreichende und transparente Umsetzung sucht man darin vergebens."

Kernproblem der Selbstverpflichtung ist nach Angaben von Finanzwende, dass die beteiligten Banken ihren Fortschritt selbst und nach eigenen Maßstäben bewerten. So hätten die Unterzeichner der Selbstverpflichtung zwar inzwischen erklärt, mit welchen Methoden sie den CO2-Fußabdruck ihrer Portfolios in bestimmten Sektoren messen wollen - die Auswahl der Sektoren und die Methoden seien jedoch von Bank zu Bank unterschiedlich und somit nicht vergleichbar. Ähnliche Probleme gebe es bei den selbst gesteckten Zielen zur Reduktion des CO2-Fußabdrucks.

Außerdem gebe es kein einheitliches Verständnis darüber, ob die gesteckten Ziele der einzelnen Banken dem kollektiven Anspruch von Netto-Null-Emissionen 2050 genügen. "Wir wissen nicht, wie belastbar die Auskünfte sind", sagte Senn. "Und wir wissen nicht, was eigentlich passiert, wenn eine Bank die selbst gesteckten Ziele nicht einhält." Auf einem guten Weg bei der Anpassung des Geschäfts an das Pariser Klimaabkommen sind nach Ansicht von Finanzwende vor allem kleine, spezialisierte Banken und kirchliche Institute, die ohnehin systematisch nachhaltig ausgerichtet sind. Große Institute dagegen hätten bisher weniger Fortschritte gemacht.

Für eine glaubwürdige Selbstverpflichtung müssten die teilnehmenden Institute verbindliche gemeinsame Ziele festlegen, forderte Senn. "Die Ziele in der Selbstverpflichtung müssen dem Pariser Klimaabkommen gerecht werden und ihre Einhaltung muss überwacht und unabhängig überprüft werden." Daneben seien die europäischen Institutionen gefragt, Regeln und Gesetze zu schaffen, die eine Ausrichtung aller Banken am 1,5-Grad-Ziel sicherstellen. "Freiwilliges Handeln ist willkommen, aber Selbstverpflichtungen reichen nicht aus. Die Regierung müsse "den Weg zur Klimaneutralität für alle Sektoren festlegen und klimaschädliches Wirtschaften endlich unrentabel machen", forderte sie.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

