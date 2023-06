Die Aktie von Plug Power hat jüngst eine minimale Aufwärtsbewegung erlebt, was vorübergehend die Börsenbulls an die Macht brachte. Im laufenden Monat konnte ein Anstieg von mehr als 20% verzeichnet werden, was wieder Hoffnung keimen lässt. Allerdings ist das Jahresergebnis weiterhin nicht ermutigend, da es ein Minus von nahezu 20% aufweist. Dennoch besteht Potential, dass der aktuelle Korrekturzyklus im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...