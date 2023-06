Die A1 Telekom Austria lädt die Aktionär:innen am Dienstag, 1. August 2023, um 10:00 Uhr MESZ am Sitz der Gesellschaft, Lassallestraße 9, 1020 Wien, zu einer außerordentlichen Hauptversammlung ein. Auf der Tagesordnung steht die Abspaltung der Funktürme, konkret: "Beschlussfassung über (i) die Abspaltung zur Aufnahme des Teilbetriebs "AT Towers" von Telekom Austria AG auf deren Tochtergesellschaft A1 Towers Holding GmbH ohne Anteilsgewähr, sowie (ii) die anschließende verhältniswahrende Abspaltung zur Neugründung des von der Telekom Austria AG gehaltenen Anteils an der A1 Towers Holding GmbH auf die neu zu gründende EuroTeleSites AG. Am Tag der Hauptversammlung kann die Präsentation der Tagesordnungspunkte bis zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...