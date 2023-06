ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Prosus von 106 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach den Geschäftsjahreszahlen und dem ersten Quartal der Kernbeteiligung Tencent aktualisierte Analyst Joseph Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Technologie-Investor. Prosus mache bedeutende strukturelle Fortschritte, rund um die Kapitalverteilung blieben aber Fragen offen./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2023 / 07:07 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0013654783

