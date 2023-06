In den vergangenen Monaten hat Vulcan Energy Resources eine Reihe von Projektpartnerschaften und Finanzierungsquellen an Bord geholt, was den Schritt in Richtung der Ausführungsphase des Zero Carbon Lithium-Projekts widerspiegelt. Nun vollzieht das Unternehmen einen Wechsel auf der Managementebene. Der derzeitige Geschäftsführer und CEO, Dr. Francis Wedin, Gründer des Zero Carbon Lithium-Projekts, wird in die Rolle des Executive Chairman wechseln. Cris Moreno, stellvertretender CEO, wird zum geschäftsführenden Direktor und CEO befördert. Moreno bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Durchführung von Großprojekten in der Energie- und Chemiebranche mit und hat seit seinem Eintritt bei Vulcan im November 2022 eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung des Unternehmens gespielt. Nach Ansicht der Analysten von AlsterResearch unterstützt diese Personalentscheidung den Investment Case und das BUY-Rating für die Vulcan-Aktie (Kursziel: EUR 12,00). Das letzte vollständige Update ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Vulcan%20Energy%20Resources





