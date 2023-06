Unsichere Server und jede Menge Hacker:innen haben in der Vergangenheit für Unmut unter den "Call of Duty"-Fans gesorgt. Nun greifen die Macher:innen zu einer genialen Maßnahme, um gegen die Cheater vorzugehen. Dass Cheater bei "Call of Duty" immer wieder für Aufregung sorgen, verbreitet schlechte Stimmung unter den Spieler:innen. Activision hat deshalb bereits auf die verschiedensten Maßnahmen zurückgegriffen, beispielsweise indem das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...