- BARCLAYS CUTS PZ CUSSONS PRICE TARGET TO 205 (252) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES B&M PRICE TARGET TO 620 (565) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 85 (95) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS WPP PRICE TARGET TO 1245 (1260) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES DRAX GROUP TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 760 (700) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 6250 (6350) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES B&M PRICE TARGET TO 610 (600) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP CUTS B&M TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 600 PENCE - GOLDMAN CUTS BP PRICE TARGET TO 650 (700) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN CUTS SHELL PRICE TARGET TO 39 (40) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES B&M PRICE TARGET TO 670 (650) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES AVIVA TO 'BUY' - PRICE TARGET 480 PENCE



