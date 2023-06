Nike mit Quartalszahlen: Gemischtes Bild

Werbung







Die jüngsten Quartalszahlen von Nike fallen gemischt aus. Ein Faktor belastet die Aktie vorranging. Außerdem: Eine Übersicht der jüngsten konjunkturellen Neuigkeiten in unserer App verfügbar.



Am späten Donnerstagabend legte Nike seine Zahlen für das jüngste Quartal vor. Diese fielen gemischt aus. Während der Gesamtumsatz im Vorjahresvergleich (per Ende Mai) um 5% zulegen konnte (nun bei 12,8 Milliarden Dollar), lag vor allem der Gewinn je Aktie im Fokus. Dieser fiel um mehr als 25% auf 0,66 USD (vgl. zum Vorjahr: 0,91 USD). Die Lagerbestände blieben nahezu unverändert im Vergleich bei 8,45 Milliarden Dollar. Der zurückgegangene Gewinn wurde unter anderem durch die weiterhin hohen Lagerbestände und auch die gestiegenen Kosten belastet.









