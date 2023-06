Investor Klaus (Umek) von Petrus Advisers hat nach der EVN AG nun die Bawag Group AG im Visier. In einem offenen Brief an die Europäische Bankenaufsicht (EBA) schreibt Klaus, "we are shocked to what extend Bawag's management has been enriching itself on the back of all stakeholders, the community and corporate governance ethics", und bringt etwa folgende Kritikpunkte (hier ist der Brief) an: Corporate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...