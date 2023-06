FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag die jüngst noch zu hohe Hürde von 16 000 Punkten problemlos übersprungen und kräftig zugelegt. Ohne Anzeichen von Schwäche kletterte der deutsche Leitindex bis gegen Mittag mit plus 1,00 Prozent auf 16 106,38 Zähler. Die Wochenbilanz beläuft sich aktuell auf 1,7 Prozent Zuwachs.

Für das erste Halbjahr 2023 zeichnet sich ein Gewinn von 15,7 Prozent ab. Diesen müsse der Dax nun über den Sommer verteidigen, erläuterte der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. "Das Umfeld bleibt schwierig, aber das war es ja auch im ersten Halbjahr und es hat den Markt nicht gestört."

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte am Freitag um 0,99 Prozent auf 27 464,75 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,7 Prozent höher.

Die Zinssorgen sind gleichwohl nicht vom Tisch, Marktteilnehmer rechnen mit einer Fortsetzung der straffen Geldpolitik sowohl in den USA als auch in der Eurozone. Dass die US-Notenbank Fed im Juli die Zinsen ein weiteres Mal anheben werde, sei nach den überraschend robusten US-Wirtschaftsdaten in dieser Woche eine absolute Gewissheit, schrieb etwa Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK. Und nicht nur das: Es steige auch die Wahrscheinlichkeit für Zinserhöhungen danach.

Adidas und Puma standen vor dem Wochenende nach Quartalszahlen von Nike im Blick und schüttelten ihre Anfangsverluste rasch ab, nachdem Markteilnehmer die Kennziffern und Prognosen von Nike besser eingeordnet hatten. Der starke Gesamtmarkt stützte die Kurse zusätzlich. Adidas gewannen zuletzt 1,8 Prozent, Puma notierten 2,4 Prozent höher.

Immobilienwerte erholten sich zum Ende eines schwachen ersten Halbjahres. Die Stimmung verbesserte sich am letzten Handelstag im Juni dank Nachrichten von LEG Immobilien . Die Düsseldorfer hatten am Vorabend ihre Prognosen für 2023 angehoben. LEG gewannen zuletzt noch 3,8 Prozent. Auch Vonovia präsentierten sich an der Dax Spitze mit einem Plus von drei Prozent in guter Verfassung. Im SDax lagen Patrizia mit einem Gewinn von fünf Prozent vorne.

Eine von der Deutschen Bank ausgesprochene Kaufempfehlung für Nordex ließ den Aktienkurs des Windkraftanlagenbauers um 3,4 Prozent steigen.

Die Titel des Leasingspezialisten Grenke kletterten nach einer positiven Analysten-Einschätzung um 3,9 Prozent nach oben./ajx/stk

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---



DE000A161N30, DE000A0D6554, US6541061031, DE0006969603, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, EU0009658145, DE000PAT1AG3, DE000A1EWWW0, DE000LEG1110, DE000A1ML7J1