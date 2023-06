Mainz (ots) -KiKA prägt seit mehr als 25 Jahren die Medienbiografien von Kindern. In seinem Jubiläumsjahr 2022 erreicht KiKA im linearen TV einen durchschnittlichen Marktanteil von 15,1 Prozent und damit die Marktführerschaft unter den Kindersendern. Hinzu kommt eine stetig steigende Nachfrage der KiKA-eigenen Digitalangebote. So gelingt es KiKA, mit der Weiterentwicklung zu einem differenzierten digitalen Medienanbieter sein Publikum mit öffentlich-rechtlichen Inhalten auf relevanten Ausspielwegen zu erreichen."Anspruch des KiKA ist es, auch in Zukunft das Interesse an öffentlich-rechtlichen Inhalten zu wecken. Gerade auch bei Zielgruppen, die bisher den Kinderkanal eher nicht nutzen. Diese Aufgabe macht den KiKA zu einem zentralen Baustein für die Zukunftssicherung von ARD und ZDF", sagte ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler vor dem Fernsehrat in Schwerin. Im Linearen relevant bleiben, die Mediatheksnutzung relevant machen und auf Drittplattformen noch relevanter werden - mit dieser Strategie halte der KiKA weiter Kurs, so der ZDF-Intendant.Um den sich stetig wandelnden Mediennutzungsbedürfnissen von Kindern gerecht zu werden, optimiert das Team aus KiKA-Koordination, ARD und ZDF die lineare Sendestrecke. Beispielsweise wird aktuell das Abendprogramm nach 20 Uhr auf besonders attraktive fiktionale Serien-Highlights und Factual-Entertainment-Formate umgestellt. Das Ziel lautet: weiterhin qualitativ hochwertige und zielgruppengerechte Programmakzente setzen, durch die sich der Kinderkanal als öffentlich-rechtliches Angebot besonders auszeichnet.KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehrat) (nach Login),per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5547310