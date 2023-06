Frankfurt am Main (ots) -- Maßnahme zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie- 2023 renoviert und startet mit der 1. Auszubildenden zur staatlich anerkannten Erzieherin- 45 Betreuungsplätze in KfW-eigener Kindertagesstätte; zusätzlich zehn Betreuungsplätze sowie 66 Krippenplätze bei KooperationspartnernDie Kindertagestätte der KfW Bankengruppe feiert heute ihr 50-jähriges Jubiläum. Im Jahr 1973 öffnete die Einrichtung als erster betriebseigener Kindergarten der Frankfurter Bankenbranche zunächst nahe der KfW-Zentrale in der Bockenheimer Landstraße ihre Pforten. Der Umzug in die Schumannstraße erfolgte schließlich 1984, wo sich die Kindertagesstätte auch heute noch befindet. Damals wie heute stellt das ganztägige Betreuungsangebot eine wichtige Maßnahme zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf dar und kommt den Mitarbeitenden der KfW und KfW IPEX-Bank zugute."In der KfW hat das Bestreben nach einer familienbewussten Personalpolitik eine lange Tradition. Um die Beschäftigten bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bestmöglich zu unterstützen, hat die KfW mit ihrer Kindertagesstätte bereits vor 50 Jahren ein umfassendes Betreuungsangebot geschaffen", erklärt Bernd Loewen, Finanz- und Personalvorstand der KfW. "Dabei ist die KfW-Kindertagesstätte Teil eines breiten Spektrums an Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege. Hierzu gehören etwa mobile Arbeitsformen, flexible Arbeitszeiten sowie Teilzeitmodelle. Die KfW-Kindertagesstätte stellt dabei die notwendige Kinderbetreuung sicher".Pünktlich zum Jubiläum wurde die KfW-Kindertagestätte 2023 renoviert. So verfügt sie nun über insgesamt sechs multifunktionale Themenräume, die darauf abzielen, die Fähigkeiten der Kinder zu stärken und ihre Entwicklung ko-konstruktiv zu begleiten. Im Atelier können sich die Kinder etwa bei Holzarbeiten an der Werkbank oder beim Malen, Basteln und Nähen kreativ ausleben. Der Gruppenraum mit zugehörigem Spiele-Haus inklusive Hochebene bietet Möglichkeiten für Rollenspiele und zum Verkleiden. Ein großer Lego-Bereich lädt zum Bauen ein. Gegessen wird im Esszimmer, das zugleich zum Raum für Gesellschaftsspiele umfunktioniert werden kann. Auch haben die Kinder im Garten Platz zum Toben, Rutschen und Klettern. Bei schlechtem Wetter kann auf den Hausaufgabenraum mit umbaubarer Tischtennisplatte ausgewichen werden. Für die notwendigen Ruhepausen sorgt die Bibliothek inklusive Schachecke.Der Nachwuchs ist uns auch auf einem anderen Gebiet wichtig: Zum Ausbildungsjahr 2023 wird die KfW-Kindertagesstätte die erste Auszubildende zur staatlich anerkannten Erzieherin einstellen.Zurzeit können in der KfW-Kindertagesstätte 45 Kinder ab einem Alter von drei Jahren ganztägig betreut werden. Im Anschluss an den Kindergarten haben interessierte Eltern zudem die Möglichkeit, eine Hortbetreuung für Kinder im grundschulfähigen Alter zu vereinbaren.Zusätzlich werden in Kooperation mit einem Elternverein zehn Betreuungsplätze im Erasmus-Kindergarten sowie 66 Krippenplätze in zwei weiteren Einrichtungen angeboten. Auch können Eltern der KfW und der KfW IPEX-Bank ihre Kinder bundesweit bis zu zehn Tage pro Jahr in einer Notfall- oder Ferienbetreuung betreuen lassen.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Sybille Bauernfeind,Tel. +49 (0)69 7431 2038, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Sybille.Bauernfeind@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41193/5547327