Das Schweizer Unternehmen verfügt zusätzlich auch über eine Projektpipeline von 521 Megawatt an Windparks im Land. Die Anlagen sollen alle bis 2030 umgesetzt werden. Die geschätzte Investitionssumme beläuft sich auf mehr als 1,3 Milliarden Schweizer Franken.Die OE-EN Gruppe war früher eher international unterwegs, doch es hat den Kurs geändert und fokussiert sich nun auf den Heimatmarkt. Sie will sich zukünftig stark beim Bau von Photovoltaik- und Windkraftanlagen in der Schweiz engagieren. Nach eigenen Angaben entwickelt das Unternehmen aktuell Erneuerbaren-Anlagen mit mehr als 750 Megawatt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...