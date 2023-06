Fresenius Medical Care (FME) steht vor einer langsameren Erholung als ursprünglich angenommen. Die U.S. Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) haben nun angekündigt, den Erstattungssatz für Dialysebehandlungen im Jahr 2024 um 1,6 % zu erhöhen, während die Markterwartungen bei 3 bis 4 % lagen. Die USA bleiben der größte Markt für FME (14,4 Mrd. EUR oder 74 % des Umsatzes im Jahr 2022). Darüber hinaus machen die CMS-Erstattungen etwa ein Viertel des Gesamtumsatzes von FME aus. Infolgedessen wird die geringe Erstattungsanpassung bei weitem nicht ausreichen, um die Inflation auszugleichen, was voraussichtlich weiteren Druck auf die Margen ausüben wird. Dementsprechend passen die Analysten von AlsterResearch ihre Annahmen an und bleiben vorsichtig, was die Aussichten von FME betrifft, da noch ein langer Weg vor ihnen liegt. Bei einem leicht reduzierten Kursziel von 40,50 (alt 42,00 EUR) bleiben die Experten von AlsterResearch bei HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Fresenius%20Medical%20Care





