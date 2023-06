Mit einem großen Sprung nach vorne beginnt Varta den heutigen Handelstag. Derzeit liegt die Aktie bereits mit rund vier Prozent im Plus. Damit valutiert der Titel nun bei 19,10 EUR. Beginnt dadurch nun eine neue Rallye? Kursverlauf von Varta der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Varta-Analyse einfach hier klicken. Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...