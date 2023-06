EQS-Ad-hoc: Deutsche Eigenheim Union AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Hauptversammlung

Deutsche Eigenheim Union AG gibt geprüfte und testierte Konzernjahreszahlen 2022 bekannt



30.06.2023 / 12:09 CET/CEST

In der heutigen Bilanzsitzung hat der Aufsichtsrat der Eigenheim Union Gruppe den geprüften Konzernabschluss gebilligt. Der Konzernumsatz beträgt 8,80 Mio. EUR und hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Das Konzernergebnis hat sich aufgrund eines Steuereffektes im Vergleich zur ersten Prognose von 1,00 Mio. EUR auf 2,11 Mio. EUR (Vj. -0,63 Mio. EUR) nochmals verbessert.



Das Jahresergebnis ist ein Meilenstein in der noch jungen Unternehmensgeschichte. "Es ist ein klarer Beweis für die Stärke unseres Geschäftsmodells. Auch wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schwierig sind, baut und verkauft die Eigenheim Union Gruppe mehr als vor den Umbrüchen in der Immobilienbranche. Trotz der sehr guten Ergebnisse ist uns auch bewusst, dass wir unsere Prozesse kontinuierlich prüfen und anpassen müssen, damit wir auch in den kommenden Jahren unsere Ziele erreichen." kommentiert das Management der Eigenheim Union Gruppe.



Weiterhin gibt das Unternehmen bekannt, dass die Hauptversammlung, die über das abgelaufene Geschäftsjahr beschließt, am 28. August 2023 in Präsenz in Berlin stattfinden soll. Der vollständige Geschäftsbericht wird am 30. Juni 2023 auf der Homepage veröffentlicht.

Über Eigenheim Union GruppeDie Eigenheim Union Gruppe ist auf die Realisierung bezahlbarer und nachhaltiger Wohnqualität in der Metropolregion Berlin spezialisiert. In attraktiven Lagen entstehen bezugsfertige Eigenheime für Selbstnutzer und Kapitalanleger. Sämtliche Wertschöpfungsprozesse sind standardisiert und werden durch das erfahrende Team der Eigenheim Union Gruppe abgedeckt.



