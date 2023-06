Schwäbisch Gmünd (ots) -Anmoderation:Immer öfter lassen Menschen das Auto zuhause stehen und nutzen stattdessen öffentliche Verkehrsmittel, um von A nach B zu kommen. Vor allem der Regionalverkehr in modernen Überlandbussen erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Doch warum kommt diesem Bus-Segment eine immer größere Bedeutung zu? Was genau sind die Argumente, das eigene Fahrzeug in der Garage stehen zu lassen und es sich im Omnibus bequem zu machen? Till Oberwörder, Leiter von Daimler Buses, mit einer Analyse:O-Ton Till Oberwörder:Wir gehen davon aus, dass der Markt aufgrund der ganzen Urbanisierung wirklich nochmal weiterwachsen wird. Die Städte, aber auch die umliegenden Regionen benötigen halt Mobilität und die können wir ihnen liefern. Und ganz besonders im Stadt- und Regionalverkehr, der wird auch immer stärker frequentiert, immer stärker nachgefragt, und wir als Hersteller wollen natürlich mit den richtigen Produkten, mit neuen Produkten, mit Innovationen, dafür sorgen, dass sich immer mehr Fahrgäste in unseren Fahrzeugen wohlfühlen und eben tatsächlich den Komfort und auch die hohe Sicherheit genießen können. (0:31)Und genau davon konnten sich in diesen Tagen Fachjournalisten aus ganz Europa bei der Fahrvorstellung der völlig neu entwickelten Setra MultiClass LE-Überlandbusse überzeugen. In vier unterschiedlich konfigurierten Modellen des Low-Entry Überlandbusses cruisten diese durch das Stauferland um die Städte Göppingen, Lorch und die frühere Reichsstadt Schwäbisch Gmünd in Ostwürttemberg. Mit durchweg positivem Urteil, was Fahreigenschaften, Komfort und Fahrerwohlbefinden betrifft:O-Ton Umfrage Journalistinnen und Journalisten:Der erste Eindruck, muss ich sagen, ist spektakulär! Kein Wunder: Hier wurde von Setra sehr viel in Sachen Fahrwerk und im Bereich Fahrerarbeitsplatz gemacht. Da hat sich so viel verändert, das hat fast schon Reisebusniveau muss ich sagen. - Es sind alle begeistert von dem Produkt. Und insgesamt muss man ja auch sagen, dass sich die Qualität stetig weiterentwickelt. Und das ist ja auch der entscheidende Punkt. Weil, wenn man mehr Leute in den ÖPNV bekommen will, dann muss man am Ende auch besserer Qualität bieten. - Die Variabilität im ganzen Fahrzeug ist gestiegen, das gefällt mir natürlich sehr gut. Bei Setra fühlt man sich ja in der Regel immer gut. Die achten da auf Dinge wie Ergonomie und so. Das ist man gewohnt: großer Komfort! (0:42)"Einzigartiges und aufregendes Design, außergewöhnliche Varianz und Flexibilität, maximale Wirtschaftlichkeit, höchste Sicherheit und praxisgerechte Lösungen bis ins kleinste Detail" - so pries Daimler Buses seinen nagelneuen Low-Entry- Überlandbus bei der Weltpremiere im März an. Bei der aktuellen Fahrveranstaltung stellt sich jetzt heraus: Das war keineswegs zu dick aufgetragen. Denn die neue MultiClass LE bietet ein besonders breites Spektrum aus nunmehr vier statt bisher drei Modellen und präsentiert sich dank eines ausgetüftelten Baukastensystems als echter Tausendsassa auf den Straßen:O-Ton Till Oberwörder:Das Fahrzeug übernimmt jetzt auch so stadtnahe Verkehre und den Stadtverkehr. Und als Low-Entry verbinden sich hier eben zwei Welten: Zum einen der Reisekomfort mit den Vorzügen eines Niederflurbuses, und zum anderen, auch gerade für Fahrgäste, die vielleicht eher in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, die können sich dann natürlich auch auf den Niederflur-Ansatz verlassen. Für alle gilt natürlich ein hervorragendes Raumangebot, eine tolle, bequeme Bestuhlung, eine wirklich moderne Klimatisierung und im Endeffekt ein wunderbares Interieur. Und das ist eigentlich das besondere an dem Fahrzeug. Sowohl das Außendesign, als auch im Innenraum per se, ist das Fahrzeug aus unserer Sicht sehr überzeugend. (0:41)Bequem und komfortabel ans Ziel zu kommen, darauf legt jeder Fahrgast Wert. Dabei ist es völlig egal, ob es von München nach Neapel geht oder ob es sich um eine 20-minütige Überlandfahrt handelt. Bus-Tester Sascha Böhnke ist sich sicher: In den Setra MultiClass LE-Überlandbussen werden sich die Passagiere wie auf Wolke sieben fühlen:O-Ton Sascha BöhnkeWichtig ist ja auch für mich als Fahrgast: Wenn ich in den Bus reinkomme, wie wirkt er auf mich? Wir reden ja immer davon, dass wir mehr Menschen in den ÖPNV bekommen wollen, deshalb brauchen wir auch moderne Fahrzeuge. Und das leistet dieses Fahrzeug. Setra hat da schon darauf geachtet, dass alles sehr hell und übersichtlich wirkt. Und auch die Sicht nach außen für die Fahrgäste, das ist ja auch so ein wichtiges Thema, ist hier gut gelungen. Und es wird auch ein Fahrzeug sein, was von außen immer auffällt, also der Wiedererkennungswert ist groß. Ich glaube, das ist ein Fahrzeug, das den Fahrgästen sehr gut gefallen wird. (0:33)Doch beeindruckende Flexibilität und optimaler Komfort sind wenig wert, wenn die Reise nicht sicher ist. Auch hier müssen sich die Fahrgäste keinerlei Sorgen machen, denn die neue MultiClass 500 LE setzt insbesondere in punkto Sicherheit einmal mehr neue Maßstäbe unterstreicht Daimler Buses-Chef Till Oberwörder:O-Ton Till Oberwörder:Die neuesten Assistenzsysteme haben jetzt Einzug gehalten in das Fahrzeug. Auf Wunsch können Kunden von uns den Preventive Break Assist II erhalten, also die nächste Generation des aktiven Brems-Assistenten, der speziell für die Linienbusse bei Daimler Buses eingeführt worden ist. Und nicht zu vergessen, wir haben auch noch den Unterfahrschutz ergänzt, und dieser Unterfahrschutz ist eben ein wichtiges Feature, weil es eben die Folgen eines Unfalls oder einer Kollision reduziert und damit den Fahrer, aber eben auch die Insassen deutlich stärker schützt. Und die klassischen Assistenz-Systeme, die jeder kennt, ESP, ABS, die sind natürlich im Fahrzeug auch erhältlich. (0:36)Abmoderation:Die neuen Flaggschiffe für den Überlandverkehr aus dem Hause Setra haben ihren ersten Alltagscheck hinter sich. Fachjournalisten aus ganz Europa haben die völlig neu entwickelten Setra MultiClass LE-Überlandbusse bei einer Fahrvorstellung rund um Schwäbisch Gmünd auf Herz und Nieren geprüft. 