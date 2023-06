DJ Förderangebot für nachhaltige KMU-Investitionen um Leasing erweitert

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeswirtschaftsministerium und die KfW unterstützen ab 1. Juli die kleinen und mittelgroßen Unternehmen (KMU) in Deutschland bei der Finanzierung von nachhaltigen und klimafreundlichen Maßnahmen durch das neue Förderangebot "Grünes ERP-Globaldarlehen Leasing". Gefördert würden Investitionen in Leasing-finanzierte bewegliche Güter wie Anlagen, Maschinen sowie Nutz- und Dienstfahrzeuge, die sich an den jeweils gültigen technischen Mindestanforderungen der EU-Taxonomie oder an den KfW-Standards für Energieeffizienz orientieren, wie das Ministerium und die staatliche Förderbank mitteilten. Die KfW stelle hierfür zunächst bis zu 500 Millionen Euro pro Jahr bereit.

"Kleine und mittlere Unternehmen spielen eine zentrale Rolle für das Gelingen der Transformation zu einer klimaneutralen Wirtschaft", erklärte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). "Durch die günstigen Konditionen erleichtern wir Investitionen in klimafreundliche Anlagen, Maschinen und Fahrzeuge." KfW-Vorständin Katharina Herrmann erklärte, immer mehr Unternehmen nutzten Leasing wegen seiner Vielseitigkeit und Flexibilität. "Diese Eigenschaften machen es zu einem attraktiven Instrument, wenn es darum geht, die kleinen und mittelgroßen Firmen bei der Finanzierung der nachhaltigen Transformation mitzunehmen."

Leasinggesellschaften und Banken mit entsprechender Bonität und Erfahrung erhielten Globaldarlehen zu vorteilhaften Konditionen, die sie im Rahmen ihrer Verträge an mittelständische Unternehmen weitergäben. Die Zinssätze beruhten auf dem günstigen Refinanzierungsniveau der KfW und enthalten zusätzlich eine Zinsverbilligung aus dem ERP-Sondervermögen. Das "Grüne ERP-Globaldarlehen Leasing" erweitere das bestehende KfW-Förderangebot, indem die für den Mittelstand zunehmend an Bedeutung gewinnende Finanzierungsform Leasing erstmals mit Verbilligungsmitteln ausgestattet werde. Zugleich erhöhten die attraktiven Konditionen den Anreiz für mittelständische Unternehmen, Maßnahmen zur klimafreundlichen und nachhaltigen Transformation umzusetzen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2023 05:43 ET (09:43 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.