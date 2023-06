DJ PTA-News: OHB SE: OHB Sweden und Space Norway unterzeichnen Vertrag für Mikrosatelliten ADIS

Bremen (pta/30.06.2023/11:45) - Oslo, 30. Juni 2023. OHB Sweden AB, ein Tochterunternehmen des Raumfahrt- und Technologiekonzerns OHB SE, und Space Norway haben einen Vertrag über den Bau, Start und Betrieb des Satelliten ADIS (Application Development Infrastructure in Space) unterzeichnet, der auf der InnoSat-Plattform von OHB Sweden basiert. Der ADIS-Satellit ist ein Mikrosatellit von Space Norway AS, der als primäre Nutzlast eine breitbandige, frequenz-agile SDR-Nutzlast (Software Defined Radio) und als sekundäre Nutzlast eine VDES-Nutzlast (VHF Data Exchange System) beinhaltet. OHB Swedens bewährte InnoSat-Mikrosatellitenplattform verbindet so die Nutzlasten mit den unterstützenden Antennen und Subsystemen für die Breitbandkommunikation.

Die Verantwortung von OHB Sweden bei dieser Mission umfasst den Entwurf des gesamten Raumsegments auf Systemebene, basierend auf der InnoSat-Plattform, die Integration und die Tests, den Start, die Missionskontrollsoftware (RAMSES) sowie LEOP- und In-Orbit-Commissioning-Dienste. Space Norway wird Eigentümer und Betreiber des ADIS-Satelliten sein. Die erste Aufgabe, die der Satellit übernehmen wird, ist die Demonstration satellitengestützter Dienste für das Internet of Things im Frequenzbereich 1500-5000 MHz. Die Demonstrationen findet im Auftrag der Europäischen Weltraumorganisation statt. Der Start des Satelliten ist für das Jahr 2025 geplant.

Benoit Mathieu, Geschäftsführer von OHB Sweden: "Wir freuen uns sehr, mit einem so erfahrenen und etablierten Kunden wie Space Norway bei der Unterstützung hochinnovativer weltraumgestützter IoT-Dienste im Rahmen der ADIS-Mission zusammenzuarbeiten. Es freut mich zu sehen, dass InnoSat # 7 einen Kunden gefunden hat, der Innovationen genauso schätzt wie wir."

Dag H. Stølan, CEO Space Norway: "Wir freuen uns, den Vertrag mit OHB Sweden für unsere ADIS-Satellitenmission unterzeichnet zu haben und Teil des ersten schwedisch-norwegischen Satellitenprojekts zu sein. Das Projektteam und ich freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit dem hochqualifizierten und erfahrenen Team von OHB Sweden."

