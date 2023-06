© Foto: STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance



Der Bitcoin hat seit Jahresbeginn mehr als 80 Prozent an Wert gewonnen. MicroStrategy nutzt die Gunst der Stunde und kauft weitere 12.333 Bitcoins. Die Aktie kann von den jüngsten Käufen profitieren. Chance für Anleger?

Der US-Softwarekonzern MicroStrategy hat zwischen dem 29. April und dem 27. Juni 2023 insgesamt 12.333 Bitcoins im Wert von 347 Millionen US-Dollar gekauft. Dies geht aus einer offiziellen Einreichung bei der US-Börsenaufsicht SEC hervor.

MicroStrategy-CEO Michael Saylor teilte die jüngsten Bitcoin-Zukäufe auch per Twitter mit:

[twitter]1674025857063571456[/twitter]

Die jüngsten Bitcoin-Käufe wurden zumindest teilweise durch den Verkauf neuer Aktien finanziert. Bis zum 27. Juni hat das US-Unternehmen auf diese Weise rund 334 Millionen US-Dollar eingenommen, wie aus der SEC-Mitteilung hervorgeht.

Insgesamt besitzt das Unternehmen damit nach eigenen Angaben 152.333 Bitcoins im Gesamtwert von rund 4,52 Milliarden US-Dollar. Im Durchschnitt wurden 29.688 US-Dollar pro Bitcoin bezahlt.



Damit liegt das Bitcoin-Portfolio von MicroStrategy im Plus, denn ein Bitcoin kostet aktuell laut CoinMarketCap 30.705 US-Dollar.



Die MicroStrategy-Aktie kann von den jüngsten Zukäufen profitieren. An der Nasdaq steht die Aktie nachbörslich mehr als 4,5 Prozent im Plus. Seit Jahresbeginn hat das Papier sogar 140 Prozent hinzugewonnen:





Derzeit empfehlen laut MarketScreener zwei Analysten (Berenberg Bank und Canaccord Genuity) die Aktie zum Kauf. Die Analysten der US-Investmentbank Jefferies raten hingegen zum Verkauf der MicroStrategy-Aktie.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion