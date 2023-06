Nike blickt skeptisch in die Zukunft, doch die Anleger greifen bei den Aktien der Konkurrenten zu. Adidas und Puma steigen am Freitag um jeweils 1,7 Prozent. Der sich vor dem Wochenende stark präsentierende deutsche Aktienmarkt stützt die Kurse - zudem konzentriert sich die Börse auf diese Zahl in der Nike-Bilanz.Die Lagerbestände beliefen sich bei Nike zuletzt nur noch auf 8,45 Milliarden Dollar, die Analysten hatten mit 8,88 Milliarden gerechnet. Damit sind die Lagerbestände nun zum dritten Mal ...

