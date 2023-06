Am 2. Juli ist es soweit: Dann gibt Tesla seine weltweiten Auslieferungszahlen für das zweite Quartal bekannt. Die Analysten rechnen mit einem Rekordquartal. Laut einem Bericht von Driven.io sollen die Lagerbestände in Australien sogar schon fast ausverkauft sein.In den ersten beiden Monaten des zweiten Quartals wurden in Australien insgesamt 8.152 Elektroautos verkauft. Jetzt sollen landesweit nur noch weniger als 20 Fahrzeuge zum Verkauf stehen. Woran könnte das liegen? Zum einen bot Tesla auf ...

