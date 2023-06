Gleich mehrfach ist es der Aktie von Aixtron in den vergangenen Monaten nicht gelungen, den horizontalen Widerstand im Bereich von 32 Euro nachhaltig zu überwinden. Nachdem in dieser Woche die Analysten von der Citigroup und Jefferies für den Titel ein Kursziel von 40 Euro vergeben haben, läuft nun der nächste Versuch. Das Chartbild könnte kaum spannender sein: Sollte die Aixtron-Aktie das eingangs skizzierte Kaufsignal generieren, würde das Allzeithoch aus dem Jahr 2011 bei 34,08 Euro schnell in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...