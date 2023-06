Bonn (ots) -Bunte Einweg-E-Zigaretten als neuer Trend neben Tabakzigaretten oder Wasserpfeifen - insbesondere Jugendliche experimentieren derzeit mit diesen Produkten. Einen Kontrapunkt zu diesen Versuchungen setzt der bundesweite Wettbewerb "Be Smart - Don't Start". Er richtet sich an Schulklassen, die sich entscheiden, für ein halbes Jahr rauchfrei zu bleiben und "Nein" zu Zigarette und Co. zu sagen. Unter den erfolgreich rauchfreien Klassen wurde nun der Hauptpreis verlost: Gewinner ist die Klasse 8/1 des Staatlichen Dr.-Sulzberger-Gymnasiums aus dem thüringischen Bad Salzungen. Sie erhält 5.000 Euro für die Klassenkasse aus Mitteln der Deutschen Krebshilfe.Bundesweit nahmen im Schuljahr 2022/2023 insgesamt 6.020 Schulklassen aller Schulformen an "Be Smart - Don't Start" teil. Von ihnen blieben über 80 Prozent (4.982 Schulklassen) von November 2022 bis April 2023 rauchfrei.Tabakkonsum ist der größte vermeidbare Krebsrisikofaktor. Die Deutsche Krebshilfe motiviert die Bevölkerung daher im Rahmen von Aufklärungskampagnen mit dem Rauchen aufzuhören oder erst gar nicht damit anzufangen. Bedingt durch Tabakkonsum sterben jährlich in Deutschland fast 127.000 Menschen. "Projekte wie 'Be Smart - Don't Start' helfen dabei, junge Menschen zielgruppenspezifisch für die gesundheitlichen Gefahren zu sensibilisieren. Langfristig kann dies Leben retten", betont Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe."Seit der Jahrtausendwende ist die Zahl rauchender Jugendlicher deutlich zurückgegangen. Aktuell greifen allerdings wieder mehr junge Menschen zu Tabakzigaretten und auch E-Zigaretten", betont Professor Dr. Reiner Hanewinkel, Leiter des Instituts für Therapie- und Gesundheitsforschung in Kiel, das den Wettbewerb deutschlandweit organisiert. "Aufklärung bleibt wichtig! Insbesondere auch über neue Produkte wie Einweg-Vapes. Bunt gestaltet und mit fruchtigen Aromen stellen sie ein weiteres Nikotinangebot auf dem Markt dar. Aufklärung über gesundheitliche Risiken, das Suchtpotenzial sowie den ökologischen Fußabdruck dieser Produkte ist dringend geboten.""Ich freue mich sehr für meine Klasse, dass sie sich durch einen tollen Klassenzusammenhalt während der gesamten Wettbewerbszeit gegenseitig motiviert und auch kleine Rückschläge gut aufgearbeitet hat", sagt Ulrike Sommer, Lehrerin am Staatlichen Dr.-Sulzberger-Gymnasium in Bad Salzungen. "Gut, dass es solche Programme gibt, die die Schüler motivieren die Finger vom Rauchen zu lassen. Hätte es das zu meiner Schulzeit gegeben, hätte ich früher vielleicht nicht geraucht. Ich bin sehr stolz auf meine Klasse und freue mich, dass wir mit dem Preisgeld eine Klassenfahrt in den Europapark Rust unternehmen können.""Be Smart - Don't Start" wird von der Deutschen Krebshilfe, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), der AOK sowie von weiteren öffentlichen und privaten Institutionen gefördert und vom Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung (IFT-Nord) in Kiel durchgeführt.Weitere Informationen zu "Be Smart - Don't Start" erhalten Interessierte beim IFT-Nord, Harmsstr.2, 24114 Kiel, Telefon 04 31/ 5 70 29 70, Fax 04 31/ 5 70 29 29, E-Mail: besmart@ift-nord.de, Internet: www.besmart.info.Hintergrund-Informationen: Der Wettbewerb "Be Smart - Don't Start""Be Smart - Don't Start" ist ein Programm zur Prävention des Rauchens in der Schule. Die Regeln dieses Wettbewerbs sind einfach: Mindestens 90 Prozent der Schüler einer Klasse entscheiden sich dafür, am Wettbewerb teilzunehmen. Die teilnehmenden Klassen verpflichten sich, ein halbes Jahr lang nicht zu rauchen. Wöchentlich wird das Thema "Rauchen/Nichtrauchen" im Unterricht thematisiert. Wenn mehr als zehn Prozent der Schüler in einer Klasse rauchen, scheidet diese aus dem Wettbewerb aus. Die Schulklassen, die ein halbes Jahr lang rauchfrei waren, nehmen an einer Lotterie teil, bei der Geld- und Sachpreise verlost werden. Viele beteiligte Klassen führen zudem begleitende kreative Aktionen zum Thema "Nichtrauchen" und zur Gesundheitsförderung durch, für die gesonderte Auszeichnungen vergeben werden.Nach einer Untersuchung des Deutschen Krebsforschungszentrums Heidelberg aus dem Jahr 2014 rauchen durch die Teilnahme an "Be Smart - Don't Start" jährlich etwa 11.000 Jugendliche weniger.Weitere Informationen zum Wettbewerb finden sich unter www.besmart.info.Das Logo "Be Smart - Don't Start" ist im Besitz des Transport for London und ein eingetragenes Warenzeichen.Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116010/5547416