Baden-Baden (ots) -Helene Fischer macht sich bei United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal, für ukrainische Kinder stark! Die Schlagerqueen trennt sich für den guten Zweck von ihrem ganz persönlichen Sold Out-Award, der nun auf www.unitedcharity.de versteigert wird. United Charity leitet den gesamten Erlös an die Organisation "Oberhausen hilft" weiter, die damit ein Kinderkrankenhaus im ukrainischen Saporischschja unterstützt.Die von ihr signierte Auszeichnung hatte Helene Fischer im Mai für fünf ausverkaufte Konzerte in der Rudolf Weber Arena Oberhausen erhalten und möchte damit nun Gutes tun. Mitbieten geht ganz einfach unter https://www.unitedcharity.de/Auktionen/Helene-Fischer-Award! Aber nicht nur Helene Fischer ist aktuell auf dem Auktionsportal zu finden, auch weitere Stars wie Felix Neureuther, Iron Maiden oder Alexander Zverev versteigern Einmaliges bei United Charity, um verschiedene Hilfsprojekte zu unterstützen!Über United CharityUnited Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Dinge und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 14,5 Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse werden zu 100 Prozent an gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen weitergeleitet, vorwiegend an Kinderhilfsprojekte.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8703Fax: +49 7221 366 8709Mail: team@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/5547427