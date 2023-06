DJ Bundesregierung rechnet aktuell weiterhin mit Staatsbesuch von Macron

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland rechnet aktuell weiterhin damit, dass ab Sonntag der dreitägige Staatsbesuch von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron in Deutschland stattfinden wird. Nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Hebestreit habe er "keine Informationen", ob Macron wegen der aktuellen Unruhen in Frankreich seine Reise absagen werde. Macron hatte zuvor vorzeitig den EU-Gipfel in Brüssel verlassen. Die Bundesregierung sehe aber "mit einer gewissen Sorge, was sich da in Frankreich gerade zuträgt", so Hebestreit. "Die französische Regierung war klar in der Verurteilung des Erschießens des jungen Mannes in Frankreich." Es sei jetzt Sache der französischen Öffentlichkeit und der französischen Regierung, diese massiven Proteste "wieder in den Griff zu bekommen". Macron und die französische Ministerpräsidentin Elisabeth Borne seien sehr aktiv dabei, dies "zu bewältigen", so Hebestreit.

In Frankreich halten seit drei Nächten Unruhen an, nachdem am Dienstag ein 17-Jähriger bei einer Verkehrskontrolle in der Pariser Vorstadt Nanterre erschossen wurde.

Laut dem offiziellen Programm des Bundespräsidialamts soll Macron zunächst am Sonntagabend mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Ludwigsburg zusammentreffen. Dort werden beide am Montagvormittag anlässlich der Jubiläumsveranstaltung zum 75-jährigen Bestehen des Deutsch-Französischen Instituts an einer Diskussion zum Thema Künstliche Intelligenz teilnehmen.

Danach reisen beide nach Berlin, wo Macron und Steinmeier nach 14 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz geben werden. Anschließend wird Macron mit Bundeskanzler Olaf Scholz eine Bootsfahrt auf der Spree und einen Spaziergang zum Brandenburger Tor unternehmen. Eine gemeinsame Pressekonferenz von beiden ist nicht vorgesehen. Am Abend soll es im Schloss Bellevue ein Staatsbankett zu Ehren von Macron und seiner Frau Brigitte Macron gegeben.

Dienstag geht es weiter nach Dresden. Dort werden Steinmeier und Macron mehrere Stationen besuchen, wie etwa das Schloss Moritzburg und das Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme (IPMS). Auf dem Neumarkt vor der Dresdner Frauenkirche wird Macron dem offiziellen Programm zufolge gegen 16:30 Uhr eine Rede halten. Den Abschluss bildet ein Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern des deutsch-französischen Nachwuchskräftenetzwerks "Generation Europa".

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2023 06:22 ET (10:22 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.