Diese Woche markiert den Beginn der Zeichnungsfrist für ThyssenKrupp Nucera Aktien und die Nachfrage hat das Angebot bereits am Montag, laut dem Bericht von "Der Aktionär", übertroffen. Die konkrete Bedeutung in Zahlen bleibt vorerst unklar. Es ist ermutigend zu sehen, dass eine große Anzahl von Investoren Interesse an der Wasserstoff-Tochtergesellschaft von ThyssenKrupp zeigt. Ein erfolgreicher Börsengang würde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...