- Mit rund 14 Prozent Plus hat der DAX ein sehr ordentliches erstes Halbjahr hinter sich gebracht. Hinzu kommt ein erst kürzlich erreichtes neues Allzeithoch mit 16.357 Punkten. Doch könnte aus Sicht von Mathias Beil, Leiter Private Banking bei der Hamburger Sutor Bank, ein schwieriges zweites Halbjahr an den Kapitalmärkten anstehen. "Die Vorzeichen einer zähen zweiten Jahreshälfte mehren sich", erklärt Beil. Die letzten Inflationszahlen zeigten, dass der Trend hin zu einer niedrigeren Inflation insbesondere in Deutschland längst nicht stabil ist, ...

