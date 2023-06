Nicht weniger als den Weltmeistertitel will das Robo-Team einer Hochschule in Leipzig mit seinen Fußball spielenden Robotern gewinnen. Doch was nach einer Veranstaltung für absolute Nerds aussieht, trägt auch zur Lösung größerer Fragen bei. Vom Boden aufstehen, den Ball suchen, hinlaufen und Schuss! Was einfach klingt, ist für die siebenköpfige Roboter-Fußballmannschaft der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK) Ergebnis monatelanger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...