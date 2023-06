Die Heizölpreise verabschieden sich nach dem Rücksetzer vom Mittwoch mit steigender Tendenz ins Wochenende. Mit durchschnittlich 89,6 Cent je Liter in Deutschland, 1,11 Cent in Österreich und 1,06 Franke in der Schweiz beenden sie die Woche in etwa dort, wo sie sie begonnen haben. Mit Blick auf den gesamten Juni ist war ein geringer Anstieg von ca. 1,5 Cent bzw. Rappen je Liter Heizöl zu verzeichnen. ...

