DJ IAG wandelt 10 Optionen auf A320neo in Festbestellungen um

Von Elena Vardon

LONDON (Dow Jones)--Der Luftfahrtkonzern International Consolidated Airlines Group (IAG) wandelt 10 Optionen auf Flugzeuge des Typs Airbus A320neo in Festbestellungen um. Die Maschinen sollen bis 2028 ausgeliefert werden und Flugzeuge aus der A320ceo-Familie in den jeweiligen Flotten der Konzernairlines ersetzen, teilte die in London börsennotierte IAG mit, zu der unter anderem Iberia und British Airways gehören.

"Diese Flugzeuge der neuesten Generation sind kosten- und treibstoffeffizienter als die Flugzeuge, die sie ersetzen werden, und werden dazu beitragen, dass wir bis 2050 einen Netto-Null-Emissionsausstoß erreichen", sagte CEO Luis Gallego.

June 30, 2023 07:00 ET (11:00 GMT)

