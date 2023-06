Wettingen (ots) -Die heutige Generalversammlung der Nagra in Bern würdigte den positiven Verlauf eines anspruchsvollen Geschäftsjahres 2022 durch Freigabe aller Anträge der Nagra-Verwaltung. Das Jahrhundertprojekt Tiefenlager kommt nun in die Bewilligungsphase.An der Generalversammlung der Nagra haben die Genossenschaftsvertreter heute einstimmig sowohl den Geschäftsbericht als auch die Jahresrechnung 2022 gutgeheissen und der Verwaltung die Décharge erteilt. Lino Guzzella, Verwaltungspräsident der Nagra: "Im Namen der Verwaltung bedanke ich mich bei unseren Genossenschaftern für das Vertrauen und die Unterstützung - insbesondere im letzten Jahr, das mit dem Standortvorschlag für das Tiefenlager sehr anspruchsvoll war. Erfolgreich machten das Jahr insbesondere die mehr als 120 Mitarbeitenden der Nagra, die sich täglich für das Unternehmen und das Jahrhundertprojekt engagieren."Nach Jahrzehnten der Forschung und aufwendigen Standortsuche geht es nun in die Bewilligungsphase: Voraussichtlich Ende 2024 reicht die Nagra das Rahmenbewilligungsgesuch ein und erreicht damit den nächsten Meilenstein. Lino Guzzella ergänzt dazu: "Im Dialog mit den Menschen in der Region und den Behörden setzen wir uns gemeinsam für die beste Lösung ein. Beim Standortvorschlag hat der Austausch gut funktioniert. Ich bin überzeugt, dass wir auch in Zukunft gut und konstruktiv auf das Ziel hinarbeiten: ein sicheres Tiefenlager für die Schweiz zu realisieren."Die Genossenschaftsvertreter haben im Rahmen einer Ersatzwahl für die verbleibende Amtszeit bis 2024 Roland Schmidiger, Leiter Division Kernenergie bei der Axpo Power AG, und Bruno Ulrich, Geschäftsführer der Zwilag AG, in die Verwaltung berufen.Die Verwaltung der Nagra setzt sich ab sofort wie folgt zusammen:Lino Guzzella, VerwaltungspräsidentRoland Grüter, Kernkraftwerk Leibstadt AGPhilipp Hänggi, BKW Energie AGThomas Kohler, Alpiq AGMatthias Neuenschwander, Neuenschwander Consulting EngineersMichael Plaschy, Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AGRoland Schmidiger, Axpo Power AGThierry Strässle, Schweiz. Eidgenossenschaft (PSI)Bruno Ulrich, Zwilag AGPressekontakt:Jagna Züllig, Medienstelle Nagra, 076 419 78 37, medien@nagra.chOriginal-Content von: Nagra, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100004441/100908989