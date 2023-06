Vaduz (ots) -Auch in diesem Jahr besuchten die Stagiaires des schweizerischen diplomatischen und konsularischen Dienstes während zwei Tagen Liechtenstein. Die angehenden Diplomatinnen und Diplomaten hatten am 29. und 30. Juni die Möglichkeit, die Politik, Geschichte und Wirtschaft Liechtensteins näher kennenzulernen.Die Tradition, angehende schweizerische Diplomatinnen und Diplomaten in Liechtenstein willkommen zu heissen, untermauert die engen und freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Schweiz und Liechtenstein. Es kann gut sein, dass die Jungdiplomatinnen und Jungdiplomaten in ihrer weiteren beruflichen Laufbahn auch liechtensteinische Interessen wahrnehmen werden, da die Schweiz Liechtenstein konsularisch in allen Ländern, ausser in der Schweiz und in Österreich, vertritt.Der Besuch umfasste einen Empfang durch S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein auf Schloss Vaduz und eine Diskussion mit Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter und Botschafter Martin Frick, Leiter des Amtes für Auswärtige Angelegenheiten. Themen waren dabei insbesondere das Zollvertragsjubiläum, die zwischenstaatlichen Beziehungen und die aussenpolitischen Schwerpunkte Liechtensteins.Im Rahmen mehrerer Vorträge lernten die Jungdiplomatinnen und Jungdiplomaten wichtige Zahlen und Fakten zu Liechtenstein kennen: Sandro D'Elia, Leiter der Abteilung Wirtschaft beim Amt für Volkswirtschaft, referierte über den Industriestandort Liechtenstein; Panagiotis Potolidis-Beck, Leiter der Abteilung Wirtschaft und Entwicklung im Amt für Auswärtige Angelegenheiten, informierte über die internationale Solidarität Liechtensteins; und Christian Frommelt, Direktor und Forschungsleiter Politik des Liechtenstein-Instituts erläuterte die Besonderheiten des politischen Systems Liechtensteins.Das Programm wurde durch eine Führung im Landtagsgebäude, ein Besuch im Landesmuseum und eine Besichtigung der Firma Hoval in Vaduz abgerundet.Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur und JusitzMartin Frick, Leiter Amt für Auswärtige AngelegenheitenT +423 236 60 58martin.frick@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100908987