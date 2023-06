Das österreichische Unternehmen Frequentis ist ein international führender Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Leitstellen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Maßgeschneiderte "Control Center Solutions" werden in den Bereichen Air Traffic Management (für die zivile und militärische Flugsicherung) und Public Safety & Transport (für Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Bahn und Schifffahrt) entwickelt und vertrieben. Im Durchschnitt basieren rund 90% der Aufträge auf dem Geschäft mit bestehenden Kunden in aller Welt. Vor diesem Hintergrund veranstaltet AlsterResearch am 18.07.2023 um 10:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Frequentis. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2023-07-18-10-00/FQT-AV zur Verfügung gestellt.





