DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA findet wegen des dienstäglichen Unabhängigkeitstags nur ein verkürzter Handel statt.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.08 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.453,50 +0,4% +13,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.178,50 +0,5% +34,8% Euro-Stoxx-50 4.396,36 +1,0% +15,9% Stoxx-50 4.002,43 +1,0% +9,6% DAX 16.132,50 +1,2% +15,9% FTSE 7.526,21 +0,7% +0,3% CAC 7.397,57 +1,2% +14,3% Nikkei-225 33.189,04 -0,1% +27,2% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 133,50 -0,11

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,80 69,86 -0,1% -0,06 -12,1% Brent/ICE 74,66 74,51 +0,2% +0,15 -10,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 0,00 35,18 -100,0% -35,18 -57,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.906,37 1.908,53 -0,1% -2,16 +4,5% Silber (Spot) 22,47 22,58 -0,5% -0,10 -6,2% Platin (Spot) 892,80 899,18 -0,7% -6,38 -16,4% Kupfer-Future 3,69 3,68 +0,4% +0,01 -3,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit Aufschlägen wird die Wall Street am Freitag zum Start nach dem aktuellen Stand der Aktienfutures erwartet. Allerdings könnte es noch vorbörsliche Bewegung geben, weil vor der Startglocke wichtige Daten anstehen. Denn gemeinsam mit den Persönlichen Ausgaben und Einkommen im Mai wird der PCE-Preisindex veröffentlicht. Dieser PCE-Wert ist einer der bevorzugten Inflationsindikatoren der US-Notenbank. Daneben könne es zum Quartalsende zu Positionsbereinigungen und daher größeren Bewegungen kommen, sagen Händler.

Am Aktienmarkt steht die Nike-Aktie im vorbörslichen Handel unter Abgabedruck. Der Sportartikelhersteller verdiente in seinem vierten Geschäftsquartal 2022/23 weniger als im Vorjahr und verfehlte die Gewinnerwartung. Die Aktie gibt um 3,6 Prozent nach, die des Wettbewerbers Under Armour büßt 0,5 Prozent ein. Für Progress Software ging es am Donnerstag nachbörslich um 0,8 Prozent aufwärts. Das Unternehmen meldete einen Rückgang des Nettogewinns, obwohl der Umsatz gestiegen war. Die jährlich wiederkehrenden Umsätze zeigten weiter einen positiven Trend, sagte CEO Yogesh Gupta. Accolade legten um 15,8 Prozent zu nach übertroffenen Markterwartungen. Auch der Ausblick des Herstellers von Computerspielen überzeugte die Analysten.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,7% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+4,7% gg Vj 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juni PROGNOSE: 43,0 zuvor: 40,4 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juni PROGNOSE: 63,9 1. Umfrage: 63,9 zuvor: 59,2

FINANZMÄRKTE EUROPA

Sehr fest - Der DAX entfernt sich sogar von der 16.000er-Marke und steigt komfortabel darüber. Zum Ultimo des Halbjahres treibt vor allem das Window Dressing die Kurse. Unbeeindruckt von den Geschäftszahlen bei Nike zeigen sich die deutschen Sportartikel-Hersteller. Adidas steigen 2,2 und Puma sogar 2,6 Prozent. Für Nike war es im nachbörslichen US-Aktienhandel um 4 Prozent nach unten gegangen. Schlechte Nachrichten für Wohnungsuchende und Mieter, aber gute für die Immobilienaktien kommen von LEG Immobilien (+4,6%). LEG hat den Jahresausblick für Gewinnmarge und Mittelzufluss für das laufende Jahr angehoben. Mit Kursgewinnen um die 3 Prozent zeigen sich auch die "S-Werte" im DAX: Sartorius, Siemens Energy und Siemens Healthineers. Hier treiben Portfolio-Aufstockungen zum Ultimo. Gesucht sind auch die Gabelstapler von Kion (+6,7%) und Jungheinrich (+4,4%). Hier treiben Hoffnungen, dass sich die Konjunktur irgendwann einmal bessert. Der Zwischenbericht vom Catering-Unternehmen Sodexo (-2,5%) kommt dagegen nicht so gut an. Um über 8 Prozent nach unten geht es für die Aktien von Bawag in Wien. Nach Aussage aus dem Handel belastet ein Brief des aktivistischen Investors Petrus Advisors. Er kritisiere die Gehälter im Vorstand und das gestiegene Kreditportfolio der Bank im Bereich gewerblicher Immobilien.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:16 Uhr Do, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0852 -0,1% 1,0862 1,0888 +1,4% EUR/JPY 156,98 -0,2% 157,16 157,47 +11,9% EUR/CHF 0,9774 +0,0% 0,9771 0,9773 -1,3% EUR/GBP 0,8580 -0,4% 0,8608 0,8632 -3,1% USD/JPY 144,65 -0,1% 144,70 144,63 +10,3% GBP/USD 1,2649 +0,3% 1,2616 1,2613 +4,6% USD/CNH (Offshore) 7,2831 +0,2% 7,2663 7,2616 +5,1% Bitcoin BTC/USD 30.798,58 +1,2% 30.682,31 30.503,44 +85,5%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Teilnehmer sprachen von einem überwiegend ruhigen Handel zum Ende des Quartals und des Halbjahres. Für etwas Bewegung sorgten Konjunkturdaten. So hat sich der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in China im Juni gegenüber dem Vormonat zwar leicht erholt, blieb jedoch knapp unter der Erwartung der Ökonomen. Die Daten verstärkten die Erwartung, dass die chinesische Regierung ein Konjunkturpaket beschließen wird. In Tokio gab der Nikkei-225 um 0,1 Prozent nach, womit sich der Index jedoch von deutlicheren Verlusten im Verlauf erholte. Teilnehmer verwiesen zur Begründung auf die Unsicherheit über die weitere Zinspolitik der Notenbanken. Dazu kamen japanische Konjunkturdaten. So hat sich die Industrieproduktion im Mai gegenüber dem Vormonat um 1,6 Prozent abgeschwächt, während der Markt lediglich mit einem Rückgang von 0,9 Prozent gerechnet hatte. Zudem stiegen die Kernverbraucherpreise in der Region Tokio gegenüber dem Vorjahr etwas weniger stark als erwartet. In Sydney legte der S&P/ASX-200 um 0,1 Prozent zu. Der Index habe sich in einer engen Spanne bewegt, hieß es.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen zeigen sich zum Halbjahresultimo stabil. Im Fokus stehen seit Tagen die Inflationsdaten der Eurozone. Hierzu heißt es von der Commerzbank, dass die nationalen Inflationszahlen bisher weitgehend ihren Erwartungen entsprochen hätten und von den bekannten Sondereffekten angetrieben worden seien. Die Veröffentlichung der Kerninflation für den Euroraum am Freitagvormittag berge sogar das Potenzial für einer Überraschung. Darüber hinaus verzeichnete die am Vortag von der EU veröffentlichte Umfrage zu den Inflationserwartungen der Verbraucher einen weiteren starken Rückgang, was ebenfalls auf ein größeres Abwärtspotenzial bei der Gesamtinflation hindeute.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

VA-Q-TEC

Der geplanten Übernahme des Dämmstoff- und Thermoboxen-Hersteller Va-Q-tec durch den schwedischen Finanzinvestor EQT steht nichts mehr im Wege. Nach dem Bundeskartellamt gab jetzt die Österreichische Bundeswettbewerbsbehörde indirekt grünes Licht, indem sie auf eine weitere Prüfung verzichtete. Vollzogen werde die Übernahme und damit die Zahlung des Angebotspreises nun voraussichtlich am Donnerstag nächster Woche, hieß es.

ADOBE/FIGMA

Die britische Wettbewerbsaufsicht hat Bedenken bei der geplanten Übernahme der Design-Software-Plattform Figma durch Adobe für 20 Milliarden US-Dollar. Die Akquisition könnte zu weniger Innovation führen, befand die Competition and Markets Authority (CMA) und gab Adobe fünf Arbeitstage Zeit, um einen Vorschlag zur Ausräumung ihrer Bedenken zu unterbreiten.

CITIC GUOAN/UNARNIUM ONE/YACIMIENTOS

China und Russland haben Investitionen in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar in Lithium-Projekte in Bolivien angekündigt. Das chinesische Unternehmen Citic Guoan und die russische Uranium One Group werden dafür mit dem bolivianischen Yacimientos de Litio Bolivianos zusammenarbeiten, wie Boliviens Präsident Luis Arce bei der Unterzeichnung einer entsprechenden Vereinbarung sagte.

ENGIE

hat seine Gewinnprognose für 2023 erhöht und dies mit der Stärke seines Geschäftsbereichs Global Energy Management & Sales (GEMS) begründet. Der französische Energieversorger sieht den wiederkehrenden Nettogewinn in diesem Jahr zwischen 4,7 und 5,3 Milliarden Euro statt wie bisher in der oberen Hälfte der Spanne von 3,4 bis 4,0 Milliarden Euro.

IAG

wandelt 10 Optionen auf Flugzeuge des Typs Airbus A320neo in Festbestellungen um. Die Maschinen sollen bis 2028 ausgeliefert werden und Flugzeuge aus der A320ceo-Familie in den jeweiligen Flotten der Konzernairlines ersetzen, teilte die in London börsennotierte IAG mit, zu der unter anderem Iberia und British Airways gehören.

