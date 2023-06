DJ FDP gibt grünes Licht für geänderte Fassung des Heizungsgesetzes -Kreise

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die FDP-Bundestagsfraktion hat sich am Vormittag hinter die geänderte Fassung des Gebäudeenergiegesetzes gestellt. Das sagten zwei Personen, die mit dem Verlauf der Sitzung vertraut sind. Damit kann das auch als Heizungsgesetz bekannte Vorhaben am Montag in die Anhörung mit den Verbänden gehen. Am Dienstag wird sich die FDP-Bundestagsfraktion dann noch regulär mit dem kontroversen Gesetz beschäftigen, das kommende Woche mit den Stimmen der Ampel-Koalition vom Bundestag verabschiedet werden soll.

Innerhalb der Koalition gab es seit Monaten Streit über die Ausgestaltung des Heizungsgesetzes. Der ursprüngliche Gesetzestext ist mehrfach auf Druck der FDP abgeschwächt worden. Das generelle Verbot des Einbaus von neuen Gasheizungen ab 2024 ist vom Tisch. Die Pflicht zum Einbau von Heizungen mit einem Anteil erneuerbarer Energien von 65 Prozent soll ab 2024 nur für den Neubau gelten. Eigentümer von Bestandsgebäuden bekommen mehr Zeit. Hier gilt das Jahr, ab dem die Kommunale Wärmeplanung vorhanden ist. Diese muss spätestens 2028 vorliegen.

Geht in den Bestandsgebäuden eine Heizung kaputt und kann nicht repariert werden, müssen die Eigentümer vor dem Einbau einer neuen Heizung verpflichtend eine Beratung erhalten. Gasheizungen können weiter eingebaut werden für den Fall, dass die kommunalen Versorger klimaneutrale Gase wie etwa grünen Wasserstoff oder Fernwärme anbieten. Ansonsten ist vor allem der Einbau von Wärmepumpen oder Pelletheizungen vorgesehen.

June 30, 2023 07:12 ET (11:12 GMT)

