Am letzten Handelstag des ersten Halbjahres haben die europäischen Börsen nochmals zugelegt und damit an die solide Entwicklung der vergangenen sechs Monate angeknüpft. Auch Immobilienwerte verzeichneten Gewinne. Dem gebeutelten Sektor halfen auch Nachrichten aus Deutschland auf die Sprünge.Immobilienwerte haben sich am Freitag zum Ende eines schwachen ersten Halbjahres erholt. Der Branchenindex Stoxx ...

Den vollständigen Artikel lesen ...