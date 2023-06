LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für H&M nach Zahlen von 180 auf 200 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei dem Modehändler gebe es Licht am Ende des Tunnels, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Kostensenkungsprogramm und die Umsatzentwicklung ließen ein 10-Prozent-Ziel für die operative Marge (Ebit) im kommenden Jahr zunehmend als erreichbar erscheinen./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2023 / 15:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2023 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270

Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken