DJ MARKT-AUSBLICK/Unruhiges Halbjahr mit Überraschungsgefahr im DAX

FRANKFURT (Dow Jones)--Spannende Wochen stehen DAX & Co bevor. Nach dem Halbjahresultimo werden mit dem Start ins zweite Halbjahr die Karten in vielen Portfolios neu gemischt. Anleger sind auf der Suche nach den nächsten Favoriten mit Trendpotenzial bis zum Jahresende. Dabei ist die Bereitschaft hoch, sich von alten Favoriten zu trennen, wenn das Thema als ausreichend eingepreist betrachtet wird. Und in ehemals abgeschriebene Branchen könnte nach kräftigen Kursverlusten wieder aufgestockt werden. Bei Sektoren wie Rüstung und Immobilien werden diese Überlegungen zumindest schon diskutiert.

Die kommende kurze Handelswoche dürfte noch keine finalen Erkenntnisse über die nächsten Trends erbringen. Denn in den USA sind die Börsen zeitweise geschlossen. Der Nationalfeiertag am 4. Juli liegt am Dienstag und damit fast in der Wochenmitte. Traditionell nutzen US-Anleger dies zu Kurzurlauben.

Thema "Wo ist der Zinshöhepunkt" wird zweites Halbjahr dominieren

Das übergeordnete Thema der nächsten Wochen dürfte aber ein bekanntes sein - die Zinsen, vor allem in den USA. Die Diskussion über Zeitpunkt und Höhe des terminalen Fed-Zinses dürfte das ganze Halbjahr dominieren.

Ein "Hallo wach!" dazu kam gerade in der abgelaufenen Woche von US-Notenbank-Chef Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Sintra, Portugal. Wie von einigen Beoachtern erwartet, nutzte er das Podium, um nochmal seinen Willen zur Inflationsbekämpfung in aller Deutlichkeit zu unterstreichen. Er schloss daher auch die Möglichkeit noch mehrerer Zinserhöhungen nicht aus und nannte die bisherige Politik noch nicht restriktiv genug.

Dabei wies er explizit auf einen "sehr starken Arbeitsmarkt" hin. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im Juli preisten Marktteilnehmer daraufhin mit fast 82 Prozent ein nach nur 52 Prozent vor einem Monat. Der Dollar startete darauf in den Rally-Modus und drückte den Euro unter die Marke von 1,09.

Hälfte des Marktes hört nicht zu

Erschreckend dabei war nicht die Klarheit Powells, sondern die Marktreaktionen: Erst einen Tag später sprangen die US-Renditen nach oben, als das US-BIP deutlich hochrevidiert wurde und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe einen weiter starken US-Arbeitsmarkt zeigten - also eigentlich nur genau das, was Powell schon immer gesagt hatte.

Wie schon oft zeigte sich damit, dass die US-Notenbanker reden können was sie wollen - der Markt hört ihnen nicht zu, bis er mit der Nase darauf gestoßen wird. Dabei hatten zahlreiche Marktstrategen wie Craig Erlam von Oanda in ihren Newslettern im Vorfeld von Sintra schon explizit gewarnt, dass beim Treffen so vieler Entscheider die Chance sehr hoch sei, dass zumindest einer davon die Märkte erschüttert.

Und Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank hob hervor, dass die Zinserwartungen seit 2021 immer wieder nach oben korrigiert werden müssen. Selbst die US-Notenbank habe mit ihren "Dots" noch vor einem Jahr gezeigt, dass sie den Zinsgipfel unterhalb der 4-Prozent-Marke erwartete: "Lächerlich niedrig aus heutiger Sicht".

Negatives Überraschungspotenzial steigt

Die Botschaft für private Anleger dahinter ist unschön: Sie weist auf einen zweigeteilten Gesamtmarkt hin, in dem eine Hälfte der Profis vom Wunschdenken fallender Zinsen ausgeht und nur die andere Hälfte den Worten der Zentralbanker glaubt. Damit versteckt sich hinter vermeintlich klaren Kursbewegungen ein immenses Überraschungspotenzial, denn zumindest eine Hälfte der Profi-Anleger dürfte sich immer wieder komplett verzockt haben.

Private Anleger sollten Marktsignalen bei DAX und Einzelaktien daher mißtrauen: Ein ruhiger Markt ist kein Zeichen von Sicherheit, das dicke Ende kann noch bevorstehen. Ein Beispiel wie Siemens Energy machte deutlich, dass klaren Aufwärtstrends mit geringer Volatilität auch ein Crash von 37 Prozent folgen kann.

EZB eingekeilt zwischen schwacher Wirtschaft und Inflations-Unterschieden

Für Europas Anleger sehr unangenehm ist, dass die Lage noch viel komplizierter als in den USA ist. Denn dort brummt die Wirtschaft wenigstens und kann Inflation und Zinsen vertragen.

In Europa spaltet sich dagegen das Bild: "Wenn in Deutschland die Inflationsrate 6,8 Prozent beträgt, in Spanien aber nur 1,9 Prozent, ist nicht mehr klar, welche Größe die EZB eigentlich steuern soll", heißt es von der Commerzbank. Frische Inflationsdaten zeigen selbst in Frankreich nur noch ein Plus von 5,3 Prozent.

Vollends zum Flickenteppich wird Europa mit Blick auf das ebenfalls unterschiedliche Wirtschaftswachstum. Besonders die ehemalige Wirtschaftlokomotive Deutschland zementiert ihre Rolle als kranker Mann Europas. Die jüngsten Konjunkturdaten vom Ifo-Index, über die Einkaufsmanager-Indizes (PMI), der Einbruch im Konsumklima, die Investitionsflucht aus dem Land und eine überregulierte Politik lassen auch keine kurzfristige Besserung erwarten.

Und wenn dann Immobilienkonzerne wie LEG nach Vonovia und anderen auch noch den Neubau von Wohnungen einstellen, gleichzeitig die Mietschraube weiter anziehen, dürfte es irgendwann auch mit der politischen Ruhe vorbei sein. In der Haut der EZB möchte man daher nicht stecken, ist derzeit oft am Markt zu hören. Anleger sollten sich also auch von dieser Seite auf Überraschungen einstellen.

Juli ist saisonal heruasfordernd

Unterstützung von saisonalen Faktoren sollten Anleger in den kommenden Wochen auch nicht erwarten. Wie Jörg Scherer von HSBC Trinkaus feststellt, ist der Monat Juli neben dem September "besonders herausfordernd". Mit Blick auf die Leitbörse in den USA stellt er fest, dass der Juli gerade in Vor-Wahljahren mit einer Performance von minus 1,27 Prozent deutlich negativ abgechnitten hat. Und ohne Rückenwind aus den USA dürfte es auch im DAX und Europa nicht viel zu holen geben.

Auf kurze Sicht in Europa dürften auch die EZB-Zinserhöhungen belasten. So unterstrich EZB-Chefin Christine Lagarde in Sintra, dass sie im Juli "sehr wahrscheinlich" die Zinsen erhöhen wird. Wegen der hohen Lohndynamik sowie weiter steigenden Inflationserwartungen dürfte die EZB bis in den Herbst Straffungssignale senden, heißt es vom Vermögensverwalter Eyb & Wallwitz: "Die Absturzrisiken bleiben damit in Europa höher als in den USA". Die Sommermonate dürften für Privatanleger daher unruhiger werden als sonst.

